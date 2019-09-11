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SON DAKİKA! İBB yöneticileri ayrı ayrı maaş mı alıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İBB yöneticilerinin aynı zamanda görevli oldukları iştiraklerden ayrı ayrı maaş aldıkları iddiası tümüyle gerçek dışıdır.Farklı iştiraklerdeki görev ve sorumlukları artmasına rağmen maaş iddia edildiği gibi artmamaktadır" açıklaması yaptı

GÜNDEM 11.09.2019, 14:45 11.09.2019, 14:45
SON DAKİKA! İBB yöneticileri ayrı ayrı maaş mı alıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İBB yöneticilerinin aynı zamanda görevli oldukları iştiraklerden ayrı ayrı maaş aldıklarının iddia edildiğini belirtti.

Ongun, iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Murat Ongun, "Farklı iştiraklerdeki görev ve sorumlukları artmasına rağmen maaş iddia edildiği gibi artmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

#murat ongun #istanbul büyükşehir belediyesi #ibb
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