SON DAKİKA! İBB yöneticileri ayrı ayrı maaş mı alıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında İBB yöneticilerinin aynı zamanda görevli oldukları iştiraklerden ayrı ayrı maaş aldıklarının iddia edildiğini belirtti.

Ongun, iddiaların tümüyle gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Murat Ongun, "Farklı iştiraklerdeki görev ve sorumlukları artmasına rağmen maaş iddia edildiği gibi artmamaktadır" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr