Son dakika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haberleri... "Kulislerde konuşuluyor" dedi ve açıkladı

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, şunları aktardı:
"İçişleri Bakanlığı'nda memnuniyet yaratan atama
Daha önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Celal Uzunkaya görevinden alındı. Celal Uzunkaya'nın görevden alınacağını daha önceki köşe yazım da Emniyet müdürleri kararnamesi çıkacak diye geçenlerde duyurmuştum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Emniyet Müdürlerinin atama kararnameleri çıkmadan önce Emniyet Genel Müdürünün atanması Ankara kulislerine bomba etkisi yarattı.
İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aktaş, İçişleri bakanlığında üst düzey bürokrat olarak görev yapmıştı, daha sonra Karabük ve Şırnak Valisi olmuştu.
Aktaş'ın başarılı çalışmaları Erdoğan tarafından da takdir edilmişti. Şırnak'da halkla devleti barıştıran ve halk tarafından sevilen Aktaş, Emniyet Genel Müdürü olarak atandı. Aktaş'ın atanması emniyet camiasında memnuniyetle karşılandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun desteğini alan Mehmet Aktaş, tecrübelerinin ışığın da görevini layıki ile sürdüreceği kulislerde konuşuluyor.
Bakan Süleyman Soylu'nun bürokratı olan Aktaş, başarılı çalışmaları nedeni ile vali olarak ataması yapılmıştı. Benim de yakından tanıdığım başarılı bir bürokrat ve dostum olan Mehmet Aktaş, geldiği görevlerdeki başarılarına bir başarı daha katacağına inancım sonsuz.
Aktaş’ın Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanması siyaset çevrelerinde de memnuniyet yarattığı gözlendi.
Yeni atanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, il Emniyet müdürleri kararnamesinin hazırlanması için düğmeye bastı.
Daha önceki Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya il Emniyet müdürleri kararnamesi ile sıkıntı yaşayan Süleyman Soylu’nun Emniyet müdürleri kararnamesine son şekli verdiği kulislerde konuşuluyor.
Emniyet müdürleri kararnamesinin bayrama kadar çıkağı bazı il Emniyet müdürlerinin görev degişikliği yapılacağı kulislere yansıdı.
Emniyet Genel müdürlüğüne atanan vali Mehmet Aktaş’ın atanması polis camiasında sevinç yarattı.
Yeni atanan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’a görevinde başarılar diliyorum."
ulusal.com.tr
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