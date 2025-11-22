SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü hakkında soruşturma izni verdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konser harcamalarına yönelik soruşturma dosyasında iddianame düzenlenmesinin ardından Yavaş ve Uzunoğlu hakkındaki iddiaların “görevi kötüye kullanma” ve “denetim görevini ihmal” suçlarını içerdiğini değerlendirerek İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etmişti. Bakanlığın talebi kabul ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğince hazırlanan tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay değerlendirmesi ve bilirkişi raporlarına göre ABB’nin 32 konser hizmet alımında 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı iddia edilmişti.

Soruşturma çerçevesinde 23 Eylül’de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.

Şüphelilerden 5’i nöbetçi sulh ceza hakimliğince “zimmet” ve “kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak” suçlamalarıyla tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte 5’i tutuklu 14 sanık hakkında “nitelikli zimmet” suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle 59 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.