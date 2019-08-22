Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 8 nolu gözlem noktasına taciz atışı yapıldı.
İdlib'in güneydoğusunda bulunan 8 nolu gözlem noktasının yakınına taciz ateşi açıldı. Saldırıda ardından herhangi bir hasar oluşmadı.
Kabine Toplantısı'nda da İdlib konusu ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bölgede varılan mutabakatın önemine değindi.
İdlib'deki son durumla ilgili Rusya'dan da açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'e ilişkin Türk tarafı ile yaptıkları mutabakata bağlı kalınmasının önemli olduğuna inandıklarını söyledi.
Zaharova, İdlib'de olup bitenler konusunda Türkiye'yle temastayız dedi; işbirliği devam edecek ifadelerini kullandı.
Rus sözcü ayrıca, İdlib ve çevresinde "tehlikeli bir gerilim" gözlediklerini belirtti.
ulusal.com.tr
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