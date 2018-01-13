İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDU) olumsuz hava koşulları sebebiyle çok sayıda seferini iptal etti. İşte İDO ve BUDO tarafından iptal edilen seferlerin listesi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18.00 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.30 ve 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırılmıştı.



Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.



Aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.



İDO'DAN SEFER İPTALLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal ettiği seferleri açıkladı.



İnternet sitesinden açıklama yapan İDO'nun iptal olan seferleri şöyle:



13-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

13-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

13-01-2018 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

13-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

13-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

13-01-2018 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



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