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Son dakika: İDO ve BUDO seferlerini iptal etti (13 Ocak 2018 Cumartesi)

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDU) olumsuz hava koşulları sebebiyle çok sayıda seferini iptal etti. İşte İDO ve BUDO'nun iptal ettiği seferleri

Son dakika: İDO ve BUDO seferlerini iptal etti (13 Ocak 2018 Cumartesi)

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

Aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal ettiği seferleri açıkladı.

İnternet sitesinden açıklama yapan İDO'nun iptal olan seferleri şöyle:

13-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
13-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
13-01-2018 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
13-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
13-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
13-01-2018 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

ulusal.com.tr

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