İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDU) olumsuz hava koşulları sebebiyle çok sayıda seferini iptal etti. İşte İDO ve BUDO'nun iptal ettiği seferleri

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.



BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.30 ve 10.45 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.



Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 08.30, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 10.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) 09.00, Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.



Aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.



İDO'DAN SEFER İPTALLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal ettiği seferleri açıkladı.



İnternet sitesinden açıklama yapan İDO'nun iptal olan seferleri şöyle:



13-01-2018 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

13-01-2018 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

13-01-2018 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

13-01-2018 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

13-01-2018 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

13-01-2018 18:45 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü



ulusal.com.tr