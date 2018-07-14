CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdogan ile görüştüğü iddia edildi. Kesici, geçen günlerde Erdoğan'ı kutlamıştı.

Bir dönem adı CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında da geçen CHP İstanbul Milletvekili Ilhan Kesici'nin, an itibariyle Beştepe'de Cumhurbaskanı Tayyip Erdogan ile görüştüğü iddia edildi.



Görüşme iddiasını, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin duyurması dikkat çekti.



Kesici, geçen günlerde seçim galibiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamıştı.



Edinilen bilgilere göre görüşme talebi İlhan Kesici’den geldi.



Kısa süre önce cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Twitter mesajı ile kutlayan ve “Cumhuriyet’in 3’üncü dönemi” diyen Kesici, CHP tabanından tepkiler almıştı.



Kesici, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebed payidar olsun." demişti.



Gelen tepkiler üzerine İlhan kesici Twitter üzerinden açıklamalarda bulunmuş ve “3. Cumhuriyet” olmadığını, sadece önemli bir sistem değişikliği olduğunu ifade etmişti.



İlhan Kesici, “1. dönemin tek partili parlamenter sistem, 2. dönemin çok partili parlamenter demokratik sistem, 3. döneminse partili cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi” olduğunu belirtip “Cumhuriyet’in 3’üncü dönemi” ifadesinin sadece bir tespit ve sınıflandırma olduğunu ifade etmişti.





ulusal.com.tr



