Son dakika! İmamoğlu İnşaat'a el konuldu! İşte gerekçe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan son dakika açıklaması! MASAK raporları uyarınca...

Son dakika! İmamoğlu İnşaat'a el konuldu! İşte gerekçe
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Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı "MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur" açıklamasını yaptı.

"MASAK raporları uyarınca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur"
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