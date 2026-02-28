Son dakika... İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanması üzerine resen soruşturma başlattı.
