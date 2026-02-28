Son dakika... İncirlik Hava Üssü görüntülerine ilişkin soruşturma başlatıldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanması üzerine resen soruşturma başlattı.

Son dakika haberi... Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İncirlik Hava Üssü’ne ilişkin görüntülerin canlı yayınlanmasıyla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın ANKA Haber Ajansı'nın yayınına yönelik olduğu bildirildi.

son dakika adana incirlik üssü soruşturma
