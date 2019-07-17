Son dakika İncirlik Üssü ve Fırat'ın doğusu haberleri... Türkiye'nin bu hamlesi ABD'yi duraklattı! Pentagon yine iptal etti

S-400’lerin sevkıyatı sürerken Pentagon, Türkiye’ye uygulanacak yaptırımların açıklanacağı basın toplantısını ikinci kez iptal etti. ABD’nin dış politikasında etkin dergilerden Foreign Policy’deki analizde iptal kararının ‘Türkiye’nin İncirlik kozunu sahaya sürmesi ve Fırat’ın doğusuna operasyon için yaptığı yığınak’ nedeniyle alındığı belirtildi

Pentagon, Türkiye’ye S-400 nedeniyle uygulanacak yaptırımların açıklanacağı basın brifingini ikinci kez iptal etti. Foreign Policy, Türkiye’nin İncirlik kozu ve Fırat’ın doğusuna operasyon için yaptığı yığınağın Washington’u duraklattığını yazdı.



ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün yapılması planlanan Türkiye’nin S-400 sistemi almasıyla ilgili basın toplantısını 2. kez iptal etti. ABD’li gazeteci Paul Mcleary, “Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor” ifadelerini kullandı.



S-400’lerin Türkiye’ye sevkıyatının başladığı 12 Temmuz’da da Pentagon’dan gazetecilere konu ile ilgili bir basın toplantısı yapılacağı duyurulmuş, ilk etapta Türkiye saati ile 18.15’te yapılacağı söylenen toplantı sürekli ertelenmiş, ardından toplantının iptal edildiği açıklaması gelmişti. Amerikan basınının kıdemli savunma muhabirlerinden Paul Mcleary, Pentagon’un brifinginin Beyaz Saray tarafından engellendiğini belirtmişti.



ABD’nin Türkiye’ye yaptırımların açıklanmasının neden geciktiği ile ilgili Foreign Policy’de yayımlanan bir analizde Türkiye’nin İncirlik kozunu kullandığı ve Fırat’ın doğusuna operasyon için yaptığı yığınağın Washington’u duraklattığı belirtildi.



‘TRUMP GECİKTİRMİŞ OLABİLİR’



Foreign Policy’de Elias Groll ve Lare Seligman imzasıyla yayınlanan “Türkiye’ye yaptırıma Trump seddi” başlıklı analizde Washington’un S-400’lerin Türkiye’ye sevkıyatı nedeniyle Ankara’ya bir dizi yaptırım uygulamaya karar verdiğini, ancak 15 Temmuz’un yıldönümüne denk gelmesi nedeniyle “Washington’un ayaklanmadan sorumlu olduğu yönündeki spekülasyonları körüklememek için açıklamayı geciktirdiğini” ifadelerine yer verildi.



“Ancak yaptırımların hala Trump’ın onayına ihtiyacı var” denilen analizde, Trump’ın Erdoğan ile olan kişisel ilişkisinin beklenmedik bir politika değişikliğine sebep olabileceği belirtilerek, “Trump, Erdoğan’ın elindeki joker” olarak nitelendirildi.



TÜRKİYE’NİN KOZLARI



Pentagon’un konuyla ilgili ilk basın brifinginin iptal edildiğinin hatırlatıldığı analizde “Pentagon, muhtemelen Türkiye’yi F-35 programından resmen çıkarmak için atılacak adımları açıklayacaktı. Ancak brifing gizemli bir şekilde ertelendi, sonra iptal edildi” denildi. Pentagon’daki sessizliğin Trump’ın, planlanan yaptırımları geciktirebilceceği ya da



iptal etmeye çalışabileceği yönündeki spekülasyonları artırdığı kaydedilen analizde şu ifadeler kullanıldı:



“Türkiye’nin, ABD’nin nükleer silahlarını barındıran, Orta Doğu’da savaşan ABD askerleri için kilit bir üs olan İncirlik’e, ABD’nin erişimini engellemesi de muhtemel. Washington’dan bir yetkili böyle bir tehdidin, yönetimi duraklatmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Türkiye, ABD birliklerinin bulunduğu Fırat’ın doğusuna büyük askeri yığınak yaparak Washington üzerindeki baskıyı artırdı.”



‘TRUMP’IN ÖNÜNDE BEKLİYOR’



Bloomberg’e konuşan kaynaklardan biri yaptırımların bu hafta bitimine doğru açıklanmasının planlandığını söyledi. Habere göre Türkiye’ye yönelik yaptırım paketi Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Konseyi arasında konuyla ilgili yapılan istişareler sonrasında oluşturuldu.



Adını vermek istemeyen kaynakların aktardığına göre yaptırım paketi ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey danışmanlarının onayını bekliyor. Bloomberg’e konuşan ve konuyla ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar, Trump yönetiminin 2017 yılında ABD Kongresi tarafından kabul edilen CAATSA (Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) uyarınca farklı derecelerde etkisi olacak şekilde tasarlanmış üç yaptırım paketinden birinin seçildiğini belirtti. Söz konusu kaynaklar hangi yaptırım paketinin seçildiği konusunda ayrıntı vermedi.



CAATSA uyarınca Trump sertlik derecesi farklı 12 yaptırım kaleminden en az beşini seçmek zorunda. Ancak aynı yasa, ulusal güvenlik gereksinimleri doğrultusunda ABD Başkanı’na yaptırımları 180 günlük bir süre için erteleme ya da tamamen muafiyet uygulama yetkisi de veriyor.



ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ



Japonya’da düzenlenen G-20 Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Trump, iki ülke arasında yaşanan S-400 krizinde kendinden önceki Obama yönetimini sorumlu tutmuştu. İkili görüşme sonrası basın açıklaması yapan Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Bu kez Rusya ile S-400 almak için anlaşma yaptı ve para ödedi.Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı” demişti.



Aydınlık