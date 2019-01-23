Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." denildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin'e hava harekatları düzenlendiğini açıkladı.



Açıklamada, harekatlar kapsamında terör örgütüne ait silah mevzi ve barınakların imha edildiği belirtildi.



Ayrıca, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildiği aktarıldı.



MSB'nin açıklaması şöyle:



"Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin ve Haftanin’e 20-22 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, terör örgütüne ait silah mevzi ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığındaki silahlı 21 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."



ulusal.com.tr