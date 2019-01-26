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Son dakika... Irak'ın kuzeyindeki askeri üs bölgesine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi

Son dakika... Irak'ın kuzeyindeki askeri üs bölgesine saldırı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde yer alan bir üs bölgesine PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı olduğu bildirildi.

Öte yandan MSB'nin açıklamasında "Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır." denildi.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provakasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir.

Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur.

Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #Milli Savunma Bakanlığı
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