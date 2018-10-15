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Son Dakika! İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde canlı bomba ihbarı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne canlı bomba ihbarı yapıldığı öne sürüldü. İddiaların ardından Tahran Caddesi trafiğe kapatıldı, geniş güvenlik önlemleri alındı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi bir açıklama yaparak iddiaları yalanlandı.

Son Dakika! İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde canlı bomba ihbarı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne canlı bomba ihbarı yapıldığı iddia edildi.

İhbarın üzerine harekete geçen Ankara polisi, elçiliğin bulunduğu Tahran Caddesi'ni trafiğe tek yönlü kapattı, şüphelenilen sürücüleri durdurarak, araçlarda arama yaptı. Bölgeye çevik kuvvet ekipleri de sevk edilirken, elçiliğe çıkan sokaklar trafiğe kapatıldı.

İddialara göre, İran İslam Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard'ın da binadan uzaklaştırıldığı belirtildi. Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre büyükelçi Fard, randevuları nedeniyle binada değildi.

Haberlere ilişkin, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi'den bir açıklama geldi. Kasımi, "büyükelçiliğe bomba konulduğu ve elçilik binasının boşaltıldığı" şeklindeki haberler yalanladı. Açıklamada elçilik çalışanlarının görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Etiketler; #iran
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