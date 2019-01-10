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Son Dakika: İsmail Çolak teslim oldu!

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak, teslim oldu.

Son Dakika: İsmail Çolak teslim oldu!

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari İsmail Çolak'ın, Polonya'dan gelerek teslim olduğu bildirildi. 

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ sanığı İsmail Çolak'ın kendi isteğiyle Polonya'dan gelerek teslim olduğu belirtildi. 

Çolak'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. 

İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alıyordu. 

Sanık Çolak'ın Bolu Dağı'nda bulunan "İsmail'in Yeri" adlı et restoranları da 20 Temmuz 2016'da kapatılmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ismail çolak #ismail çolak kimdir
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