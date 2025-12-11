Son Dakika! İSPARK otopark ücretlerine %62,5 oranında zam onaylandı, O tarihte başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK’ın otopark ücretlerine yönelik zam teklifi, İBB Meclisi’nin Aralık ayı toplantısında kabul edildi. Yeni tarifeye göre otopark ücretleri 2026 yılı başından itibaren yüzde 62,5’e varan oranlarda artırılacak.

MERKEZİ İLÇELERDE ÜCRETLER SERT YÜKSELDİ

Zam oranları, İstanbul’un en yoğun bölgelerindeki otoparkları doğrudan etkileyecek. Fatih-Tarihi Yarımada ve Kadıköy-Rıhtım hattında 1 saate kadar park ücreti yüzde 33,3 zamla 200 liraya yükseltildi. Aynı bölgelerde 2–4 saat arası ücret 300 lira olacak. Beşiktaş ve Şişli’de ise saatlik ücretler 140 liraya, 4–8 saat arası 280 liraya çıktı.

YOL KENARI OTOPARKLARDA DA ZAM KARARI UYGULANACAK

Zam düzenlemesi yol kenarı otoparklarını da kapsıyor. Bu bölgelerde 1 saatlik park ücreti 220 liraya kadar yükseldi. Günlük tarifelerin 650 liraya çıkarıldığı kaydedildi. Ataşehir ve Maltepe gibi ilçelerde ise 1 saatlik ücret 140 liraya, günlük ücret 320 liraya ulaştı.

ORMAN VE MESİRE ALANLARI GİRİŞLERİNE DE ARTIŞ TEKLİFİ

Toplantıda otopark ücretlerinin yanı sıra orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerinde de artış gündeme geldi. Teklife göre otomobil giriş ücreti 170 liradan 250 liraya, otobüs giriş ücreti ise 2 bin liraya çıkacak. Ayrıca taksi duraklarının giriş–çıkış tarifelerinin de yeniden düzenlenmesi önerildi.

ZAMLI TARİFE 2026 BAŞINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İSPARK otopark ücretlerine ilişkin yeni karar, İBB Meclisi’nde yapılan oylamada kabul edildi. Düzenleme 1 Ocak 2026itibarıyla uygulamaya alınacak.