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Son Dakika: İstanbul Bakırköy'de cinayet

İstanbul Bakırköy'de bir kişi otomobilinde silahla vurularak öldürüldü

Son Dakika: İstanbul Bakırköy'de cinayet

Bakırköy'de bir kişi, otomobilinde silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 34 BOM 050 plakalı otomobilin kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsü, aracını E-5 karayolu Ataköy mevkisindeki otobüs durağının önüne durdurdu.

Bu sırada araçta bulunan bir kişi, sürücüyü başından silahla yaralayarak kaçtı.

Durakta bekleyen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, silahla vurulan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #bakırköy #istanbul
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