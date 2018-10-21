İstanbul Barosu Başkanlığı için yarışan 9 isim için sandıklar kapandı. Haliç Kongre Merkezinde yapılan genel kurulda 41 bin 77 avukat oy kullandı. Mevcut başkan Mehmet Durakoğlu 8 bin 77 oy farkla yeniden başkan seçildi. En yakın takipçisi ise Avukat Hasan Kılıç. İzmir'de de seçim vardı. Başkanlık için 5 isim yarıştı. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun 2 ayrı liste çıkarması nedeniyle seçimi Çağdaş Avukatlar Grubu'nun listesi kazandı.

Seçimde, 8 bin 77 oy alan "Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu"nun adayı Mehmet Durakoğlu birinci olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 6 Bin 856 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu adayı Mustafa Gökhan Ahi 2 Bin 488 oy ile üçüncü, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi adayı Talat Canbolat 2 Bin 407 oy ile dördüncü, bağımsız aday Fikret İlkiz 2 Bin 238 oy ile beşinci, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı Eren Keskin bin 645 oy ile altıncı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz bin 203 oy ile yedinci, Avukat Hareketi grubu adayı Başar Yaltı 965 oy ile sekizinci, Ortak Hedef Platformu grubu adayı Cem Kaya Karatün 399 oy ile dokuzuncu oldu.



Seçimde kendisine ait pusulası bulunmayan ve sonradan herhangi bir adayın pusulasına isim yazılarak oy kullanılabileceği bildirilen bağımsız aday Çiğdem Koç ise 16 oy aldı.



Durakoğlu'nun başkanlığını yapacağı İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:



"Saime Nazan Moroğlu, Muazzez Yılmaz, Cengiz Yaka, Ali Gürbüz, Selahattin Meriç, Sinan Naipoğlu, Burcu Aslan, Ayça Özok Ener, Mehmet Emre Elçi, Yasemin Babayiğit."



Mehmet Durakoğlu Kimdir?



2002-2004 yıllarında İstanbul Barosu İnsan Hakları Yürütme Kurulu Ūyeliğinde bulunmuş, 2004-2006 yıllarında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış, 2006-2008 ve 2010-2016 yıllarında Baro Başkan Yardımcısı olmuştur. 23 Ekim 2016 tarihinde 'Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu' adayı olarak İstanbul Barosu'nun başkanı seçilmiştir.



Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Başkanı olarak görev yapmış, 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinde İstanbul 2. seçim çevresi milletvekili aday listesinde yer almıştır.

ÇYDD Üyeliği ile SODEV ve TÜSES yönetimlerinde bulunmuştur. Evli ve 2 çocuk babasıdır.