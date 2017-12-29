İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde lüks bir sitede 2 kadına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan yakalanırken, yaralanan Eda T.'nin yaralı halde tuvalete kaçtığı öğrenildi

İstanbul Beylikdüzü'nde lüks bir sitede sabah saatlerinde 2 kadın silahla vuruldu. Yaralı kadınlar hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan polis tarafından yakalandı.



Olay, 08.00 sıralarında Beylikdüzü'ndeki lüks bir sitede yaşandı. Nurullah K. ile kız arkadaşı Eda T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Nurullah K. belindeki tabancı çıkarıp Eda T.'ye ateş etmeye başladı.



YARALI HALDE TUVALETE KAÇTI



Eda T. yaralı halde kaçarak tuvalete saklandı. Nurullah K. bu sırada araya girmeye çalışan İnci D.'yi de vurdu. Saldırı sonrası şüpheli kaçarken, silah seslerini duyan site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadınlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eda T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



SALDIRGAN YAKALANDI



Kaçan saldırgan kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.