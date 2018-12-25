İstanbul için yapılan kar yağışı ve don uyarısının ardından veli ve öğrencilerin gözü gelmesi beklenen 27 Aralık 2018 Çarşamba "kar tatili" haberine çevrildi.

Meteoroloji, AKOM ve İSKİ'den art arda yapılan uyarıların ardından gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan gelecek tatil haberine çevrildi.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ'den yapılan açıklamada, etkili olan soğuk hava dalgasından dolayı düşen sıcaklar nedeniyle, gece saatlerinde sayaçların donma tehlikesine karşı korunması gerektiği uyarısında bulundu.



İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden 'İstanbul'da sıcaklıkların düşmesiyle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüleceğini, kar yağışının, şehir merkezinde 1-2 cm, yüksek bölgelerde ise 3-5 cm kar kalınlıkları oluşturabileceği öngörülmektedir' uyarısı yapıldı.



Veli ve öğrencilerin gözü Vali Ali Yerlikaya'da gelecek tatil haberine çevrildi.



İstanbul Valiliği ve Vali Ali Yerlikaya'dan yapılan bir açıklama olduğunda haberimizde olacak.



Öğrencilerin Twitter'dan yaptığı bazı paylaşımlar şöyle;

-Salih amca @yerlikayaali34 Ali amcayada soylesene burda da tatil yapsın.

-Sn. Valim bugün okullar tatil değilmi? biz okula yürürken bacaklarımız donuyor çünkü hava çok soğuk. Gereğinin yapılmasını arz ediyorum sn. Valim. İyi çalışmalar...

-Sayın valim sevgilerimi ileterek başlıyorum lütfen tatil yapın.





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