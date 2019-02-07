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Son dakika... İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde gizli deprem oldu haberleri sonrası Okan Tüysüz'den açıklama

İngiliz gazetesi Guardian'in İstanbul'da 2016 yılında 5.8 büyüklüğünde gizli deprem olduğu iddiasıyla ilgili Profesör Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu. Tüysüz, "Faylar üzerinde iki türlü hareket söz konusudur. Eğer fayı hareket eden iki blogu, birbirine kilitleniyorsa bu fay stres biriktirmeye başlar deriz. Eğer böyle bir şey söz konusu değilse yani faylar birbirlerine kilitlenmez ve yavaş yavaş hareket ederlerse stres birikmez fayın iki blogu hareket eder ama bu durumda bir stres birikimi söz konusu olmaz.  Bu yapılan çalışmada da Çınarcık açıklarında bir gözlem istasyonundan hareketle Kuzey Anadolu fayının burada bulunan bir küçük parçasında bu kırık olayının olduğu ve eğer bu fay kilitlenmiş olsaydı 5.8'lik deprem oluşturabilecek kadar bir stres birikimi ortaya çıkabilirdi deniyor" dedi

Son dakika... İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde gizli deprem oldu haberleri sonrası Okan Tüysüz'den açıklama

İngiliz Guardian gazetesinin İstanbul'da 2016 yılında 5.8 büyüklüğünde gizli deprem olduğu iddiasıyla ilgili Profesör Okan Tüysüz önemli açıklamalarda bulundu.

Olduğu iddia edilen gizli depremle ilgili olarak Tüysüz, CNN Türk'te şunları söyledi:

"Faylar üzerinde iki türlü hareket söz konusudur. Eğer fayı hareket eden iki blogu, birbirine kilitleniyorsa bu fay stres biriktirmeye başlar deriz. Eğer böyle bir şey söz konusu değilse yani faylar birbirlerine kilitlenmez ve yavaş yavaş hareket ederlerse stres birikmez fayın iki blogu hareket eder ama bu durumda bir stres birikimi söz konusu olmaz. Biz buna kırık diyoruz. Yani fayın iki blogu deprem üretmek için kayar. Bu Kuzey Anadolu fayının bazı bölgelerinde daha önceki çalışmalarla da ortaya konmuş bir kavramdır. Bu yapılan çalışmada da Çınarcık açıklarında bir gözlem istasyonundan hareketle Kuzey Anadolu fayının burada bulunan bir küçük parçasında bu kırık olayının olduğu ve eğer bu fay kilitlenmiş olsaydı 5.8'lik deprem oluşturabilecek kadar bir stres birikimi ortaya çıkabilirdi deniyor. Enerji tabi eğer fay kilitli olsaydı burada enerji birikim ortaya çıkacaktır. Fay kaydığı için böyle bir stres birikimi söz konusu olmuyor. Burada deprem olmuş değil deprem oluşturmadan fayların birbirine göre hareketi. Yani kayma hareketi söz konusu."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #gizli deprem #okan tüysüz
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