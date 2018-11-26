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Son Dakika: İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.

Son Dakika: İstanbul'da askeri helikopter düştü

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı. 

Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. 

Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İstanbul Valisi'nden ilk açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Samandıra'da eğitim uçuşu yapan bir askeri düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğunu ve bir askerin de yaralandığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, bir askeri helikopterin, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan sonra sokağa düşmesine ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Helikopterin düştüğüne ilişkin ihbarın saat 11.00'de geldiğini belirten Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığına bağlı Samandıra Kışlası'nda Hava Alayı'na ait eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin bilinemeyen bir sebepten dolayı düştüğünü söyledi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, "4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Mahallemize ve hepimize geçmiş olsun." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar olay yerine geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra'ya geldi.  

Bakan Akar ile Vali Yerlikaya, askeri helikopterin, Sancaktepe Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan düştüğü kaza alanında incelemelerde bulunuyor. 

Helikopterin düştüğü sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.



Kaynak: AA
Etiketler; #Sancaktepe #istanbul
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