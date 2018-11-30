Marmara’da saat 5.36’da deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, saat 05:36'da merkez üssü Yalova’nın Çınarcık ilçesi olan 4.3 şiddetinde deprem medyana geldi. Deprem Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi. 4.3 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığını bildirildi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 05:36'da meydana gelen depremin merkez üssünü Yalova Çınarcık olarak duyurdu.



Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken, derinlik 6 km olarak duyuruldu.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise14 km olarak duyuruldu.



Deprem, başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde hissedildi.



"Şu andaki haliyle telaş edilecek bir deprem gibi durmuyor"

İTÜ Öğretim Üyesi, Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yalova’da meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, artçıları olacak mı buna bakacağız” dedi.



İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz:

"Bu bölge biliyorsunuz çok sayıda deprem üreten faylardan oluşuyor. 1999 depremi bunun hemen doğusunda meydana gelmişti. Büyüklükleri, Avrupa Sismolojik Birliği tarafından 4, AFAD tarafından 4,1, Kandilli tarafından 4,3 olarak veriliyor. Olan deprem karada olan bir deprem. Bu bölgede 4 büyüklüğünde deprem olması bir takım fayların kırılmasına işaret ediyor. Ancak bu herhangi bir depremin öncüsü olarak beklenen bir deprem değildir.

Bu 4 büyüklüğündeki deprem hepimizi biraz heyecanlandırdı. Yapılacak şey bunu izlemek, hemen arkasından artçıları olacak mı küçülerek sonlanacak mı buna bakacağız. Şu andaki haliyle telaş edilecek bir deprem gibi durmuyor.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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