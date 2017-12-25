İstanbul'da düzenlenen IŞİD operasyonda, 22 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, örgüt adına faaliyet gösterdiği, çatışma bölgelerindeki kişilere maddi yardımda bulunduğu ve çatışma bölgelerine eleman aktarımı sağladığı öne sürülen şüphelileri tespit etti.



Ekiplerce, önceden belirlenen 2 ilçedeki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 yabancı uyruklu zanlı yakalandı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.