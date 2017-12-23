İstanbul Anadolu Yakası'nın bir bölümünde kar yağışı başladı. Öte yandan İDO ve BUDO da seferlerini iptal etti. Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İBB AKOM da uyarıda bulundu

İstanbul Anadolu Yakası'nın bir bölümünde kar yağışı başladı.



İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.



Kent genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.



Kar yağışı özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürüyor.



MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU



Marmara Bölgesi'nde Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçmesi bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 1 ile 3 derece altında seyredecek.



Bölgede, Trakya'nın parçalı çok bulutlu, İstanbul ve bölgenin doğusundaki Yalova, Sakarya ve Kocaeli'nin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) esecek.



İSTANBUL HAVA DURUMU



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıda "İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Gün boyu aralıklı sağanak yağmurlu gökyüzünün hakim olması beklenirken, hava sıcaklıklarının kuzeyli rüzgarların erkisiyle hafta sonu boyunca 2-6 derece aralığında mevsim normallerinin altında olması tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.







BOLU DAĞINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI



Anadolu Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksaklık yaşanıyor.



Bölgede dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı.



Kar yağışı Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Sarıçökek, 1, 2 ve 3. viyadüklerle Bolu bölümünde Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent mevkilerinde etkili oluyor.



Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında güzergahta sürekli kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Otoyolun Ankara istikametinde 1, 2 ve 3. viyadükler mevkilerinde zaman zaman kayan ve makaslayan tırlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.



Öte yandan, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde de kar yağışı etkili oluyor.



Bölgede görev yapan karayolları ekipleri, ulaşımın açık kalması için aralıksız karla mücadele çalışması yürütüyor.



Bolu kent merkezinde de kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme çalışması yaparken, temizlik görevlileri ise sokak ve caddelerde biriken karları temizliyor.



Esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları temizlemeye çalışıyor.







TIR'LARA İZİN VERİLMİYOR



D-100 Karayolu İstanbul - Ankara istikametinin Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle TIR'ların geçişine izin verilmiyor.



TIR'lar TEM Otoyolu'na yönlendiriliyor.



Bölgede kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.



İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ



Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) bazı seferlerini iptal etti.



İDO tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferler



23-12-2017 07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

23-12-2017 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

23-12-2017 09:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

23-12-2017 09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

23-12-2017 10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



BUDO'DAN YENİ SEFER İPTALLERİ



BUDO'nun internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 13.00, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) 14.30, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) 14.30 ve Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) 16.00 seferleri, hava muhalefeti nedeniyle programdan kaldırıldı.



BUDO tarafından iptal edilen diğer seferler ise şöyle:



23.12.2017 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



23.12.2017 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi



23.12.2017 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



23.12.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



23.12.2017 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi



23.12.2017 09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



23.12.2017 10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi



23.12.2017 10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



23.12.2017 11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi



23.12.2017 12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi



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