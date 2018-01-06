Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da kitlesel ölümler olabileceğine yönelik çok önemli uyarıda bulundu. Kadıoğlu, "Benim en büyük korkum, İstanbul'da ileriki yıllarda sıcak hava dalgalarından kitlesel ölümler olması" dedi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına konuk oldu.



Kadıoğlu hava durumu ile kış, kar yağışı ve sıcak hava tehlikelerine dair açıklamalar yaptı.



'Neden kar yağmıyor?' sorusunu Kadıoğlu, "Son 44 yılın en kurak döneminden geçiliyor. Kuraklık depremden daha tehlikeli bir afettir" diye cevapladı.



Kış kuraklığının Türkiye için büyük tehlike olduğunu belirten Kadıoğlu, barajların tehlike seviyesinin altında bilgisini verdi.



Devletin yağmur suyu hasadını teşvik etmesi gerektiğini ifade eden Kadıoğlu, "Yağmur suyunu ne yazık ki ziyan ediyoruz. Yağmur suyuna muhtacız, mutlaka depolamalıyız" şeklinde konuştu.



Kadıoğlu, bu dönem hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğunu aktardı.



"DÜNYANIN SONUNU GETİRİR"



Programda 'Havalar ısınırsa ne olur?' sorusuna cevap olarak "2 derecelik artış bile dünyanın sonunu getirir" görüşü dile getirildi.



"İSTANBUL'DA KİTLESEL ÖLÜMLER OLABİLİR"



Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da kitlesel ölümler olabileceğine yönelik çok önemli uyarıda bulundu.



Kadıoğlu şunları söyledi:



Benim en büyük korkum, İstanbul'da ileriki yıllarda sıcak hava dalgalarından kitlesel ölümler olması. Çünkü apartmanların üst katlarında yaşayanlar çok sıcak hava dalgalarında klima vs. olmayan, rüzgar kesilmiş olan bu şehirlerde kitlesel ölümler olabilir. Özellikle hastalar, kilolular ve çocuklarda.



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