İstanbul Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kısa süreli yağış başladı. Kartal'da bir evi su bastığı belirtildi. Yağışların Anadolu yakasında daha etkili olacağı aktarıldı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde kısa süreli yağış etkili oluyor.



Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak yağış devam ediyor.



Bazı ilçelerdeki alt geçitlerde su birikintisi oluşurken, bazı vatandaşların da olası sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı otomobillerini kapalı alanlara bıraktığı görüldü.



EVİ SU BASTI



Kartal'da bir evi su bastığı belirtildi.



Öte yandan 50 kiloya kadar yağış düşmesinin beklendiği kaydedildi.



Yağışların Anadolu yakasında daha etkili olacağı aktarıldı.



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