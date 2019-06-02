İstanbul Avcılar'da temizlik kamyonu bir fabrikanın bahçesine kimyasal varillerin üzerine devrildi. Kamyondaki kimyasal maddeler yola yayıldı. İtfaiye sızan kimyasal maddeyi temizlemek için uzun süre uğraştı.

Temmizlik kamyonun neden olduğu kaza az kalsın faciaya neden oluyordu.



İstanbul'da, Avcılar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait temizlik aracı bir fabrikanın bahçesine uçtu.



Devrilen kamyon fabrika bahçesinde kimyasal ham madde dolu varillere çarptı. Varillerin delindi, çevreye keskin bir koku yayıldı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.



Ekipler kimyasal maddeyi temizlemek için seferber oldu.





ulusal.com.tr