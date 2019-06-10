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Son dakika İstanbul haberleri... Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda üç katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Son dakika İstanbul haberleri... Beyoğlu'nda balkon çöktü: 5 yaralı

Beyoğlu'nda üç katlı binanın balkonunun çökmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. 

Piyalepaşa Mahallesi Kuzey Sokak'ta 3 katlı binanın balkonu henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında balkonda oturan 3'ü çocuk 4 kişi, üçüncü kattan zemine düştü. 

Çökmeyi gören mahalleli polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, balkondan yere düşen 4 kişiyi ve düşenlere yardım ederken yaralanan 1 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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