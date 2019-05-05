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Son dakika İstanbul haberleri... Fatih'te bina çöktü

İstanbul Fatih'te bir binanın giriş katında çökme meydana geldi. Olayda 1'i çocuk 5 kişi yaralanırken, 3 katlı bina tahliye edildi.

Son dakika İstanbul haberleri... Fatih'te bina çöktü

İstanbul Fatih'te bir binanın giriş katı çöktü, içeride bulunan aile üyeleri yaralandı.

Yedikule Musa Süreyya Bey sokakta bulunan üç katlı binanın giriş kat zemini, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme oluşan dairede yaşayan ve olay esnasında yemek yiyen 1'i çocuk 5 kişi, bir anda binanın bodrum katındaki kömürlüğe düştü.

Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Yapılan inceleme sonunda bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Çevresine güvenlik şeridi çekildi. 

İtfaiye ve belediye ekipleri olay yerindeki inceleme yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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