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Son dakika İstanbul haberleri... Recep Özel'den sandık başkanlarıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel sandık başkanlarıyla ilgili yeni açıklama yaptı

Son dakika İstanbul haberleri... Recep Özel'den sandık başkanlarıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel sandık başkanlarıyla ilgili yeni açıklama yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, Anayasa Mahkemesi'nin sandık başkanlarıyla ilgili kararını hatırlattı. 

Özel, "Anayasa Mah.Sandık başkanının memur olmasının tarafsız davranma yükümlülüğü sağlayacağına hükmetti" dedi.

Özel, "YSK 1999/432 kararında”Tarafsızlıkları hakkında kuşku duyulan kişilerin başkanlık ettikleri sandıklarda seçimlerin iptaline sebebiyet vereceklerinden değiştirilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Recep Özel'in paylaşımı şöyle;
Anayasa Mah.Sandık başkanının memur olmasının tarafsız davranma yükümlülüğü sağlayacağına hükmetti.YSK 1999/432 kararında”Tarafsızlıkları hakkında kuşku duyulan kişilerin başkanlık ettikleri sandıklarda seçimlerin iptaline sebebiyet vereceklerinden değiştirilmesi gerekmektedir.




ulusal.com.tr

Etiketler; #recep özel #ak parti #ysk
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