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Son dakika İstanbul hafta sonu hava durumu haberleri... İstanbul'a kar olasılığı zayıfladı, karla karışık yağmura döndü

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre, İstanbul'da kar olasılığı zayıfladı. Kar, karla karışık yağmura döndü. Şen, dün kar olasılığının olduğunu bugün ise zayıfladığını aktardı

Son dakika İstanbul hafta sonu hava durumu haberleri... İstanbul'a kar olasılığı zayıfladı, karla karışık yağmura döndü

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a yağması beklenen kar yağışıyla ilgili önemli bilgileri paylaştı.

Şen'in açıklamasına göre, İstanbul'da kar olasılığı zayıfladı.

Yağması beklenen karla ilgili yapılan açıklamada son durum bildirildi.

Prof. Dr. Şen'in açıklamasına göre, kar yağışı, karla karışık yağmura döndü.

Şen, dün kar olasılığının olduğunu bugün ise bu olasılığın zayıfladığını ifade etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #hafta sonu #kar #Hava durumu #orhan şen
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