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Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... Çarşamba günü kar yağışı sürpriz yapabilir

27 Şubat 2019 Çarşamba günü kar yağışının Marmara Bölgesine sürpriz yapabileceği belirtildi. Bilgiyi, İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen açıkladı. Meteoroloji verilerine göre ise çarşamba günü Marmara Bölgesinde yağışlı bir havanın etkin olacağı tahmin ediliyor

Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... Çarşamba günü kar yağışı sürpriz yapabilir

İstanbul genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, yerini yağmura bıraktı.

Bugün yağmurla birlikte kent genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Kentte fırtınanın etkisinin de azaldığı belirtildi

KAR TEKRAR MI GELİYOR

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, kar yağışıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Şen'in açıklamasına göre, 27 Şubat 2019 Çarşamba günü Marmara Bölgesinde kar yağışı tekrar görülebilir.

METEOROLOJİNİN VERİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre ise çarşamba günü Marmara Bölgesinde yağış bekleniyor

ulusal.com.tr

Etiketler; #orhan şen #marmara bölgesi #Hava durumu #istanbul
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