İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Cuma günü kar soğuğunun beklendiği İstanbul'da cumartesi ve pazar günü kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesinin beklendiği İstanbul'da kar yağışının pazar günü etkisini kaybedeceği öngörülüyor. AKOM'un uyarısına göre, İstanbul'da sisli havanın bugün gece ve yarın sabah saatlerinde de etkili olması bekleniyor. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünün soğuk ve yağışı havaların etkisi altına girmesi bekleniyor. Cumartesi ve pazar günleri 'aralıklı kar yağışı' olmasının beklendiği AKOM açıklamasında, cumartesi günü 10 ila 20, pazar günü de 5 ila 12 kilogran arasında yağış miktarı olacağı tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22-28 Şubat 2019 tarihleri için haftalık hava tahmini raporunu yayınladı. MGM'nin açıklamasına göre, hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, ancak hafta sonunda yurdun kuzeybatısında hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.



İSTANBUL'DA HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR



Öte yandan MGM'nin paylaştığı hava durumu haritasına göre, İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri kar yağışının etkili olması bekleniyor.



Cuma günü akşamından havaların 'kar soğuğu'na dönmesi öngörülürken, cumartesi günü İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.



İstanbul için art arda uyarılar yapıldı. Cumartesi ve pazar günleri hava sıcaklığının 2 derecelere kadar düşeceği ifade edildi.



Öte yandan kar yağışının pazar günü etkisini kaybetmesinin beklendiğin bilgisi paylaşıldı.







AKOM DA UYARDI



Öte yandan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de uyarılarda bulundu.



AKOM'un uyarısına göre, İstanbul'da sisli havanın bugün gece ve yarın sabah saatlerinde de etkili olması bekleniyor. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun büyük bölümünün soğuk ve yağışı havaların etkisi altına girmesi bekleniyor.



Cumartesi ve pazar günleri 'aralıklı kar yağışı' olmasının beklendiği AKOM açıklamasında, cumartesi günü 10 ila 20, pazar günü de 5 ila 12 kilogran arasında yağış miktarı olacağı tahmin ediliyor.



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