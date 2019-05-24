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Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... İstanbul'da yağış etkisini sürdürecek! İşte son hava durumu bilgiler

İstanbul'da beklenilen gök gürültülü yağış, etkili oldu. Yağış, boğaz çevresi ile Anadolu yakasında daha şiddetli olarak gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da sağanak yağışın bu gece ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, TF1 Maçka- Taşkışla teleferik hattı ve  TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldı

Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... İstanbul'da yağış etkisini sürdürecek! İşte son hava durumu bilgiler

İstanbul'da bu sabah beklenilen yağış, etkili oldu.

Yağışın meteorolojik uyarıda belirtildiği gibi boğaz çevresi ile Anadolu yakasında daha şiddetli olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Sabah saatlerinde kent genelinde yağış etkili olurken çok sayıda şimşek çakması da gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da sağanak yağışın bu gece ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji, ilgilileri ve vatandaşları uyarmaya devam etti.

İŞLETMEYE KAPATILDILAR

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre, TF1 Maçka- Taşkışla teleferik hattı ve  TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldı.

KAZALAR OLDU

İstanbul genelinde sabah saatlerinde yağışın da etkisiyle birlikte kazalar meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Hava durumu #yağış
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