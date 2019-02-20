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Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... İstanbul için yine sis uyarısı

İstanbul genelinde iki gündür etkili olan sis sonrası yeni bir uyarı daha geldi. İstanbul'da özellikle boğaz çevresi ve güneyi için yarın öğle saatlerine kadar sisin etkili olacağı uyarıldı

Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... İstanbul için yine sis uyarısı

Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege için sis uyarısında bulunuldu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara Bölgesi genelinde ve Kuzey Ege'de beklenen sis, yarın öğle saatlerine kadar İstanbul (özellikle boğaz çevresi ve güneyi), Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde zaman zaman yoğun olarak görülecek. 

Ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Sis
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