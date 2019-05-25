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Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... Yağış ne zaman bitecek? Metro İstanbul'dan da açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için "Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" açıklaması yaptı. Marmara Bölgesi'nin genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Metro İstanbul tarafından TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattının hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldığı duyuruldu

Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... Yağış ne zaman bitecek? Metro İstanbul'dan da açıklama
METRO İSTANBUL DUYURDU

Metro İstanbul tarafından TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattının hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyo

"AKŞAM SAATLERİNE KADAR..."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için "Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr
Etiketler; #istanbul #Hava durumu #Metro İstanbul
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