Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için "Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" açıklaması yaptı. Marmara Bölgesi'nin genelinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Metro İstanbul tarafından TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattının hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldığı duyuruldu

METRO İSTANBUL DUYURDU



Metro İstanbul tarafından TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattının hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldığı duyuruldu.



Yapılan açıklamada, "Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.



MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU



Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyo



"AKŞAM SAATLERİNE KADAR..."



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), "Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı" açıklaması yaptı.



ulusal.com.tr Metro İstanbul tarafından TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattının hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldığı duyuruldu.Yapılan açıklamada,denildi.Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.Akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyoMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul içinaçıklaması yaptı.