banner1002
Küresel piyasaların gözü FED'de
Küresel piyasaların gözü FED'de
AKP'nin adayı Şentop
AKP'nin adayı Şentop
Venezuela'ya yaptırım ABD'ye maliyetli oldu
Venezuela'ya yaptırım ABD'ye maliyetli oldu
Uğur Civelek: Üretimde alarm zili çalıyor
Uğur Civelek: Üretimde alarm zili çalıyor

Son dakika İstanbul hava durumu kar haberleri... 23 Şubat 2019 Cumartesi - 24 Şubat 2019 Pazar İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için uyarılarını sürdürdü. Hafta sonu kar yağışının beklendiği İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nin parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra güneydoğu kesimler dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ön görülüyor. 23 Şubat 2019 Cumartesi ve 24 Şubat 2019 Pazar günü, İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor

Son dakika İstanbul hava durumu kar haberleri... 23 Şubat 2019 Cumartesi - 24 Şubat 2019 Pazar İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra güneydoğu kesimler dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELI °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yağmur ve sağanak yağışlı

MANISA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılar ile Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KIRIKKALE °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KARS °C, 0°C
Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güneyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

GAZIANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SIIRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla batısında 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinden sonra kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve güneydoğu, zamanla batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvette, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Hava durumu #İstanbul kar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.