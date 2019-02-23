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Son dakika İstanbul hava durumu kar haberleri... AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Kar yağışı Anadolu'ya geçmekte zorlanıyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ardından AKOM da önemli uyarıda bulundu. Hafta sonu görülecek yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, İstanbul'un batı ilçelerinden Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca ile Anadolu yakasının yüksek bölgelerinde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. AKOM'un açıklamasında "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sistemin etkisi ile yeni hafta başına kadar (Pazartesi sabah) rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla tam fırtına şeklinde (40-80km/s) esmesi, sıcaklıkların 0-4°C aralığında seyretmesi bekleniyor." ifadeleri yer aldı. Ülkemizin son saat hava durumlarına göre, kar yağışı Avrupa’da etkisini artırırken Anadoluya geçmekte zorlanıyor

Son dakika İstanbul hava durumu kar haberleri... AKOM'dan İstanbul'a uyarı! Kar yağışı Anadolu'ya geçmekte zorlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi - Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

AKOM'un açıklaması şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölümü, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sistemin etkisi ile yeni hafta başına kadar (Pazartesi sabah) rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla tam fırtına şeklinde (40-80km/s) esmesi, sıcaklıkların 0-4°C aralığında seyretmesi bekleniyor. Halihazırda özellikle Avrupa yakası ile Boğaz çevresinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülen yağışların öğle saatlerinden sonra il geneline yayılarak kar şeklinde Pazar (Yarın) akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulluların hiçbir olumsuzluk yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. 7.083 personel, 1.357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracı göreve hazır."

KAR YAĞIŞI ANADOLU'YA GEÇMEKTE ZORLANIYOR

Bugün saat 12:00 itibari ile yurdumuz sıcaklık değerleri ve dün aynı saate göre değişim değerlerine göre, kuzeybatıda hissedilir derecede düşüş varken kuzeydoğu kesimler arttı.

Rüzgar, Marmara bölgesinde yer yer fırtına hızında esmeye devam ediyor.

Ülkemizin son saat hava durumlarına göre, kar yağışı Avrupa’da etkisini artırırken Anadoluya geçmekte zorlanıyor.

ulusal.com.tr



Etiketler; #istanbul #akom #kar yağışı
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