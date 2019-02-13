İstanbul'da yarın etkisinin göstermesi beklenen kar yağışı öncesinde milyonlarca veli ve öğrenci, İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Meteoroloji uzmanları tarafından yarın İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı ve beraberinde kar soğuğunun kendisini göstereceğini belirtti. Yağması beklenen kar yağışı öncesi milyonlarca kişi, '14 Şubat 2019 Perşembe yarın İstanbul'da okullar tatil mi edildi' sorusunun yanıtı araştırmaya başladı

Meteoroloji uzmanları, yarın İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını vurguladı.



İstanbul'da yüksek kesimlere yağması beklenen kar yağışı öncesi, kentte yaşayan milyonlarca veli ve öğrenci, çocuklarını okula göndermeden önce hava durumuna ve İstanbul'da okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.



Tatil haberi için gözler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya çevrildi.



İstanbul'da uzmanların 'kar soğuğu' diye belirttiği soğuk havalarda öğrenciler ve veliler, temkinli davranıyor. Soğuk havada okula ulaşımda aksaklık, soğuk havanın hasta etmesi gibi nedenlerle veliler, çocuklarını okula göndermeden önce iki kez düşünüyor.



Şimdiye kadar İstanbul Valiliği ya da herhangi başka bir kurumdan '14 Şubat 2019 Perşembe yarın İstanbul'da okullar tatil mi edildi' sorusuna yanıt olacak nitelikte bir açıklama yapılmadı.



ulusal.com.tr