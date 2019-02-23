Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için uyarılarını sürdürdü. Hafta sonu kar yağışının beklendiği İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nin parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra güneydoğu kesimler dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ön görülüyor. 23 Şubat 2019 Cumartesi ve 24 Şubat 2019 Pazar günü, İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra güneydoğu kesimler dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu



ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu



İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu



KIRKLARELI °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı



EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu



DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu



IZMIR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yağmur ve sağanak yağışlı



MANISA °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu



AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılar ile Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı



BURDUR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu



CANKIRI °C, 10°C

Parçalı bulutlu



KIRIKKALE °C, 12°C

Parçalı bulutlu



KONYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 9°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli



DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİNOP °C, 10°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu



ÇORUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 10°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ERZURUM °C, -3°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu



KARS °C, 0°C

Parçalı bulutlu



MUŞ °C, -5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı



VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güneyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu



GAZIANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı



SIIRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu



ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla batısında 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinden sonra kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve güneydoğu, zamanla batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvette, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.



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