Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; ülkemizin iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden sonra Marmara ve Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra güneydoğu kesimler dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELI °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yağmur ve sağanak yağışlı
MANISA °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyılar ile Osmaniye çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
CANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KIRIKKALE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesiminin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Şırnak çevrelerinin yağmurlu, gece saatlerinden sonra Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
KARS °C, 0°C
Parçalı bulutlu
MUŞ °C, -5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güneyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
GAZIANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SIIRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de kuvvetli fırtına, Batı Karadeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla batısında 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinden sonra kuzeydoğudan 7 ila 9 (75-90km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla kuzeyinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı, doğusu güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Doğu Akdeniz’de doğu ve güneydoğu, zamanla batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvette, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
ulusal.com.tr
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için uyarılarını sürdürdü. Hafta sonu kar yağışının beklendiği İstanbul'da bugün akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi'nin parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Trakya kesimi ve İstanbul çevreleri ile gece saatlerinden sonra güneydoğu kesimler dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ön görülüyor. 23 Şubat 2019 Cumartesi ve 24 Şubat 2019 Pazar günü, İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Edremit Körfezi, İzmir'in kuzey kıyıları ve Çeşme Yarımadası, Osmaniye, Rize, Artvin kıyı kesimi, Bingöl, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.