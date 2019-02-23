İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı kesimleri bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Sistemin etkisiyle hava sıcaklıkları 8-10 derece birden azalarak eksi 1 ila 2 derecelere kadar geriledi. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı il geneline yayılarak etkisini göstermeye başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7.083 personel, 1.357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergâhında 33 kışla mücadele aracıyla E-5 (D-100), TEM Karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



İlçe belediyelerin sorumluluk alanında olan sokak ve mahallelerdeki karla mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekli tuz takviyesinde bulunmuş olup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe belediyeleri ile koordine halinde çalışmalar sürdürülüyor.



Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanıldı. Üstgeçitlerde, otobüs duraklarında buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları devam ediyor.



Evsiz vatandaşlara kış hizmeti kapsamında İBB’nin tesislerinde 327 kişi misafir ediliyor. Beyaz Masa 153’e bu yönde gelen ihbarlar için anında harekete geçiyor.



Meteoroloji’den alınan bilgiye göre İstanbul’da etkili olan kar yağışının Pazar (yarın) akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.



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