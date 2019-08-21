İstanbul'da sabahki geçişten sonra Karadeniz üzerindeki kütlenin de tetiklemesiyle iç kesimlerde yeni hücreler oluştuğu belirtildi. Bu kütlelerle birlikte yine kısa süreli kuvvetli geçişlerin olacağı ifade edilirken akşam saatlerine kadar dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini altı çizildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde tahminci olan Melih Ahmet Taştan, İstanbul'da iç kesimlerde yeni hücrelerin oluştuğunu duyurdu.



Taştan, bu kütlelerle birlikte yine kısa süreli kuvvetli geçişlerin olacağını kaydetti.



Melih Ahmet Taştan, akşam saatlerine kadar dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiğini belirtti.



ALT GEÇİDİ SU BASTI



Öte yandan Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.



ulusal.com.tr



