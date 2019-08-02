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Son dakika İstanbul hava durumu ve sıcaklık haberleri... Hava nasıl olacak? "Batı nemli havayla bunalacak"

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Afrika'nın nemli havasının gelmekte olduğunu belirterek "Ayın ortasına kadar sıcaklıklar yükseliyor. Batı, nemli havayla bunalacak" dedi

Son dakika İstanbul hava durumu ve sıcaklık haberleri... Hava nasıl olacak? "Batı nemli havayla bunalacak"

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Afrika'nın nemli havasının gelmekte olduğunu belirtti.

Ani sağanak yağışının gelebileceği konusuna uyarılarda bulunan Sürmeli, bu yağışların Karadeniz ve Marmara bölgelerinde etkili olabileceğini kaydetti.

Yağışların ayın ikinci yarısında Karadeniz'de bekelndiği ifade edildi.

Sürmeli, "Ayın ortasına kadar sıcaklıklar yükseliyor" dedi.

CNN Türk editörü Bünyamin Sürmeli, "Batı, nemli havayla bunalacak" şeklinde konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #bünyamin sürmeli #meteoroloji #cnn türk #sıcaklık #Hava durumu
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