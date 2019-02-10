İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan 20 daireli Yunus Apartmanı'nın da yıkılacağı açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve yetkili savcı, Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde incelemelerde bulundu.



Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı.



Yeşilyurt Apartmanı'nın zemin etüdünün tamamlanmasının ardından, bitişiğinde yer alan ve risk taşıyan Yunus Apartmanı'nın da yıkımı gerçekleştirilecek.



Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden vatandaşların cenaze törenine katılacak.



Yunus Apartmanı da yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın bitişiğindeki yer alan ve yıkım kararı verilen apartmanın sakinleriyle toplantı bir araya geldi.



Kurum ve Yerlikaya, çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğinde yer alan ve risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleriyle, kriz merkezinin alt katındaki konferans salonunda toplantı yaptı.



Toplantıda, bina sakinlerinin bir uzman eşliğinde itfaiye asansörüyle pencere veya balkondan dairelerine girip kısa sürede değerli ve özel eşyalarını alarak çıkmaları kararlaştırıldı.



Kaymakamlığın yaptığı planlama dahilinde yaklaşık 2 saat içerisinde binanın boşaltılarak yıkıma geçileceği bildirildi.