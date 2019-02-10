Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul Kartal'da çöken binanın çevresindeki 8 binanın yıkılacağını açıkladı. Risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleri, dairelerinde bulunan değerli ve özel eşyalarını, uzman eşliğinde itfaiye asansörüyle pencere veya balkondan girerek alıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İstanbul Kartal'da çöken binanın çevresindeki 8 binanın yıkılacağını açıkladı



Kurum, "Yıkılan binanın etrafındaki 10 apartmanımızda risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 8 bina riskli. Bu 8 binanın hak sahipleri ile az önce görüştük. Bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanının tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bu süreçte Bakanlık olarak hem kira desteği hem de yapımla alakalı Bakanlığımıza bağlı TOKİ eliyle süreci yürüteceğiz." diye konuştu.



Kurum "Riskli bina tespiti yaptığımız her binayı, yıkılması gerekiyorsa yıkacağız, güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız." dedi.



"Tüm milletimize buradan çağrı yapmak istiyorum, riskli binaları varsa bunların tespitlerini yapsınlar" diyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Devletimiz, Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde gerekli her türlü desteği zaten yapıyor, yapmaya da devam edecek." dedi.





TAHLİYE BAŞLADI

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki bina boşaltılmaya başlandı.

Risk nedeniyle yıkım kararı verilen 20 daireli Yunus Apartmanı'nın sakinleri, dairelerinde bulunan değerli ve özel eşyalarını, uzman eşliğinde itfaiye asansörüyle pencere veya balkondan girerek alıyor.

Boşaltma işleminin ardından apartmanın yıkımına başlanacak.

Bu arada, çökme sonrasında tehlike nedeniyle boşaltılan 11 apartmandan, Yunus Apartmanı'nın yanı sıra riskli bulunan 8 bina için daha yıkım kararı alındı. Bu binaların da sırasıyla yıkılacağı öğrenildi.

Tespitler sonucunda iki binanın ise sağlam olduğu belirlendi.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Orhantepe Mahallesi'ndeki tüm binalar için ücretsiz risk tespiti yapacağı, konuya ilişkin "02123184129" numaralı telefondan yetkililerle irtibat kurulabileceği kaydedildi.





