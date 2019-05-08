MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ulusal Kanal canlı yayınında AK Parti'nin İstanbul için verdiği talimatı açıkladı. Kulat, "Ramazan içerisinde hemen hemen her gün AK Parti'nin bütün teşkilat mensuplarına bugünlerde halkla çok yakın temas içinde olmaları yönünde talimatlar verildi" ifadelerini kullandı

Ulusal Kanal'da Halil Nebiler'in sunduğu Televizyon Gazetesi programına MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, konuk oldu.



Kulat, 23 Haziran tarihinde yapılacak İstanbul seçimlerini değerlendirdi.



Kulat, şunları söyledi:



"AK Parti, konuya çok daha ciddi şekilde asılıyor. Çünkü, AK Parti için itibar meselesi haline geldi bu mesele. Bu noktada, AK Parti geçmişte uzunca bir süredir yönettiği İstanbul'u kaybetmek istemiyor. Zaten çok az bir oy farkıyla kaybettiğini düşünüyor, hatta kaybetmediğini düşünüyor. Orada, kendisine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Bundan dolayı İstanbul teşkilatların tamamı son derece hareketli şekilde, şu anda görevlendirilmiş durumda. Kadın kolları, gençlik kolları yoğun bir çalışmaya başladı.



TALİMATLAR VERİLDİ



Ramazan içerisinde hemen hemen her gün AK Parti'nin bütün teşkilat mensuplarına bugünlerde halkla çok yakın temas içinde olmaları yönünde talimatlar verildi. AK Parti'nin stratejisini önümüzdeki günlerde daha da şekillendirecek."



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