AK Partili Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok" ifadelerini kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, açıklamalarda bulundu.



Yavuz, şunları aktardı:



"Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar.



Oysa böyle bir cümlem yok.



'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklinde ifadem olmamasına rağmen bunu neden dillerine doladılar acaba?



Böyle bir kurgudan bile medet umulduğu için olabilir mi?



Benim için mahzuru yok ama acziyetin bu kadarı da gerçekten üzüntü verici.



Bir başka ihtimal de, bunu yapanların bu yalanı doğru sanmasıdır ki bu da gerçekten vahim.



Siyasetçi ve medya mensubu olma sorumluluğu eylem ve söylemlerde ihtimam göstermeyi zorunlu kılar.



İstanbul seçimleriyle ilgili ilk günden bugüne derdimiz; yapılan kanunsuzlukları ortaya çıkartarak seçimin üzerindeki şüpheleri yok etmek üzere meseleyi YSK'nın gündemine taşımaktır. Yani biz, belge ve bilgiyle doğruyu yapma çabasındayız. Vatan için,hukuk için..."



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