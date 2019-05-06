banner1005
İstanbul'da feci kazalar! Trafik felç
İstanbul'da feci kazalar! Trafik felç
Hatırla, bugün 17.00'de
Hatırla, bugün 17.00'de
YSK, İstanbul için toplanıyor
YSK, İstanbul için toplanıyor
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal ve CHP açıklaması

AK Partili Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok" ifadelerini kullandı

Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal ve CHP açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, açıklamalarda bulundu.

Yavuz, şunları aktardı:

"Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. 

Oysa böyle bir cümlem yok.

'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklinde ifadem olmamasına rağmen bunu neden dillerine doladılar acaba? 

Böyle bir kurgudan bile medet umulduğu için olabilir mi? 

Benim için mahzuru yok ama acziyetin bu kadarı da gerçekten üzüntü verici.

Bir başka ihtimal de, bunu yapanların bu yalanı doğru sanmasıdır ki bu da gerçekten vahim. 

Siyasetçi ve medya mensubu olma sorumluluğu eylem ve söylemlerde ihtimam göstermeyi zorunlu kılar.

İstanbul seçimleriyle ilgili ilk günden bugüne derdimiz; yapılan kanunsuzlukları ortaya çıkartarak seçimin üzerindeki şüpheleri yok etmek üzere meseleyi YSK'nın gündemine taşımaktır. Yani biz, belge ve bilgiyle doğruyu yapma çabasındayız. Vatan için,hukuk için..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #seçim sonuçları #ak parti #ali ihsan yavuz #fatih portakal #chp
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.