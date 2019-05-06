AK Partili Ali İhsan Yavuz açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar. Oysa böyle bir cümlem yok. Oysa CHP ve bir kısım çevreler, meselenin üzerini örtmeye çalışmakta, bunca kanunsuz yapılan iş ve işlemlerin tartışılmasının önünü kapatmakta ve en önemli seçim yolsuzluğunu görmezden gelmektedir. 'Kanun ne söylerse söylesin yeter ki İstanbul bizim olsun' tavrındadırlar. Öte yandan CHP'liler,iddialarımızın somut olmadığını söyleyip durmaktadır.Oysa tüm iddialarımız somut ve belgeye dayalıdır.Söz konusu bu belgeleri birçok kez basınla paylaştık. Ayrıca istemeleri halinde bu belgeleri kendileriyle de paylaşacağımızı deklare ettik. Niye istenmedi..? Mülki İdare, 298 sayılı yasanın 22. ve 23.maddeleri gereği,134.351 kişilik kamu görevlileri listesini seçim kurullarına vermiş ancak seçim kurulları 62.560 kişinin tamamını bu listelerden ataması gerekirken 19.742 kişiyi kanuna aykırı şekilde bu listelerin dışından belirlemiştir. Hatta bazı seçim kurulları, daha da ileri giderek, adeta kanun koyucunun yerine geçmiş ve olmayan bir kanun maddesini var gibi göstererek işlem yapmıştır. Örneğin, 298 Sayılı kanunun 31.maddesine göre kişileri bankalardan istemiştir. Oysa bu madde 2017'den beri mülga.Yani yok!" ifadelerini kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, açıklamalarda bulundu.



Yavuz, şunları aktardı:



"Değerli Fatih Portakal ve CHP'li yöneticiler başta olmak üzere bazı kişiler, bana atfedilen 'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklindeki ifadeyi dillerine doladılar.



Oysa böyle bir cümlem yok.



'Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ama fark edemedik' şeklinde ifadem olmamasına rağmen bunu neden dillerine doladılar acaba?



Böyle bir kurgudan bile medet umulduğu için olabilir mi?



Benim için mahzuru yok ama acziyetin bu kadarı da gerçekten üzüntü verici.



Bir başka ihtimal de, bunu yapanların bu yalanı doğru sanmasıdır ki bu da gerçekten vahim.



Siyasetçi ve medya mensubu olma sorumluluğu eylem ve söylemlerde ihtimam göstermeyi zorunlu kılar.



İstanbul seçimleriyle ilgili ilk günden bugüne derdimiz; yapılan kanunsuzlukları ortaya çıkartarak seçimin üzerindeki şüpheleri yok etmek üzere meseleyi YSK'nın gündemine taşımaktır. Yani biz, belge ve bilgiyle doğruyu yapma çabasındayız. Vatan için,hukuk için...



Oysa CHP ve bir kısım çevreler, meselenin üzerini örtmeye çalışmakta, bunca kanunsuz yapılan iş ve işlemlerin tartışılmasının önünü kapatmakta ve en önemli seçim yolsuzluğunu görmezden gelmektedir. 'Kanun ne söylerse söylesin yeter ki İstanbul bizim olsun' tavrındadırlar.



Öte yandan CHP'liler,iddialarımızın somut olmadığını söyleyip durmaktadır.Oysa tüm iddialarımız somut ve belgeye dayalıdır.Söz konusu bu belgeleri birçok kez basınla paylaştık. Ayrıca istemeleri halinde bu belgeleri kendileriyle de paylaşacağımızı deklare ettik. Niye istenmedi..?



Mülki İdare, 298 sayılı yasanın 22. ve 23.maddeleri gereği,134.351 kişilik kamu görevlileri listesini seçim kurullarına vermiş ancak seçim kurulları 62.560 kişinin tamamını bu listelerden ataması gerekirken 19.742 kişiyi kanuna aykırı şekilde bu listelerin dışından belirlemiştir.



Hatta bazı seçim kurulları, daha da ileri giderek, adeta kanun koyucunun yerine geçmiş ve olmayan bir kanun maddesini var gibi göstererek işlem yapmıştır. Örneğin, 298 Sayılı kanunun 31.maddesine göre kişileri bankalardan istemiştir. Oysa bu madde 2017'den beri mülga.Yani yok!"



ulusal.com.tr

