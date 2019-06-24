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Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... AK Partili Şamil Tayyar: 23 Haziran'da Osmanlı şamarını indirdi

AK Partili Şamil Tayyar, "Seçmen 31 Mart’ta küçük bir ayar verdi, hırpalamadan. Mesajı almadık. Almayınca, 23 Haziran’da Osmanlı şamarını indirdi. Diyor ki: İstanbul emanetimi geri aldım, toparlanıp Türkiye’yi, 2023’ü kurtar diye. Demem o ki: Krizden çıkış için tarihi fırsat. Fırsatların kazası olmaz." dedi

Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... AK Partili Şamil Tayyar: 23 Haziran'da Osmanlı şamarını indirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Tayyar, şunları belirtti:

"Seçmen 31 Mart’ta küçük bir ayar verdi, hırpalamadan.

Mesajı almadık.

Almayınca, 23 Haziran’da Osmanlı şamarını indirdi.

Diyor ki:

İstanbul emanetimi geri aldım, toparlanıp Türkiye’yi, 2023’ü kurtar diye.

Demem o ki:

Krizden çıkış için tarihi fırsat. Fırsatların kazası olmaz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #şamil tayyar #istanbul #seçim sonuçları
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