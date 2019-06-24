Son dakika İstanbul seçim sonuçları haberleri... AK Partili Şamil Tayyar: 23 Haziran'da Osmanlı şamarını indirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Tayyar, şunları belirtti:
"Seçmen 31 Mart’ta küçük bir ayar verdi, hırpalamadan.
Mesajı almadık.
Almayınca, 23 Haziran’da Osmanlı şamarını indirdi.
Diyor ki:
İstanbul emanetimi geri aldım, toparlanıp Türkiye’yi, 2023’ü kurtar diye.
Demem o ki:
Krizden çıkış için tarihi fırsat. Fırsatların kazası olmaz."
ulusal.com.tr
AK Partili Şamil Tayyar, "Seçmen 31 Mart’ta küçük bir ayar verdi, hırpalamadan. Mesajı almadık. Almayınca, 23 Haziran’da Osmanlı şamarını indirdi. Diyor ki: İstanbul emanetimi geri aldım, toparlanıp Türkiye’yi, 2023’ü kurtar diye. Demem o ki: Krizden çıkış için tarihi fırsat. Fırsatların kazası olmaz." dedi
Adalet ve Kalkınma Partisi 24, 25, 26. Dönem Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi.