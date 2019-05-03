CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partisinin belediye başkanlarıyla İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Seyit Torun, "Tümüyle demokratik kurallarla ve yollarla kazanılmış bir seçimin, siyasi baskılarla soyut iddialarla ve gerçek dışı kara propaganda yollarıyla gasp edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz" dedi. Açıklamaya, İstanbul ile ilgili olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı öğrenildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tümüyle demokratik kurallarla ve yollarla kazanılmış bir seçimin, siyasi baskılarla soyut iddialarla ve gerçek dışı kara propaganda yollarıyla gasp edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz." dedi.



Torun, genel merkez binası önünde partisinin belediye başkanlarıyla İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kuşkuya yer vermeyecek şekilde kazandığını söyleyen Torun, "1 Nisan sabahından bugüne kadar olan 32 günlük süre boyunca, AKP ve MHP'nin çeşitli sözcülerinin kurduğu sistematik baskıyla YSK'nın İstanbul Büyükşehir seçimlerini bir türlü sonuçlandıramamış olması, hukuk devleti adına kabul edilemez." dedi.



YSK'nin İstanbul seçimleri ile ilgili aldığı çok sayıda kararın, daha önce örneği görülmediği şekilde çelişkili ve siyasi kararlar oluşturduğunu savunan Torun, şöyle devam etti:



"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hemen her gün YSK üyelerini tehdit eder mahiyette demeçler vermelerini, o demeçlerin medyada defalarca tekrar edilmesi yoluyla YSK üyelerini siyasi karar vermeye zorlamalarını milletimizin birliği ve devletimizin bekası önünde önemli bir tehdit olarak görüyoruz. YSK üyelerinin iktidar cephesinden gelmekte olan tüm baskıları toptan reddederek, anayasaya, kanunlara ve kendi içtihatlarına bağlı, nesnel kanıtlara dayalı ve vicdanı hür karar vermelerini halkımız ve tüm özgür dünya beklemektedir.



YSK, hukuka dayalı karar vermeli ve seçimle gelenin seçimle gittiği bir ülkede yaşadığımızın garantisi olmayı sürdürmelidir. Tümüyle demokratik kurallarla ve yollarla kazanılmış bir seçimin, siyasi baskılarla soyut iddialarla ve gerçek dışı kara propaganda yollarıyla gasp edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz."



Türkiye'nin demokratik parlamenter tarihi boyunca seçim sonuçlarına böyle bir itirazın görülmediğini, kurumların da hiçbir zaman bu denli töhmet altında bırakılmadığını savunan Torun, Türkiye'nin bu görüntüden bir an önce kurtularak, ekonomiden dış politikaya kadar birçok soruna kadar çözüm arayışına başlaması gerektiğini söyledi.



İMAMOĞLU KATILMADI



Açıklamaya, İstanbul ile ilgili olması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmadığı öğrenildi.



